Şəkidə 47 yaşlı qadın dəm qazından ölüb
Hadisə
- 10 mart, 2026
- 09:15
Şəkidə 47 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Yeni Çələbixan qəsəbəsində baş verib.
1979-cu il təvəllüdlü Kəmalə Quliyeva yaşadığı ünvanda dəm qazından həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:49
"Araz-Naxçıvan" Azərbaycan çempionatlarında 20-ci dəfə böyük hesabla uduzubFutbol
09:48
FIS "Şahdağ"da keçirilməsi planlaşdırılan Dünya Kubokunun final mərhələsini təxirə salıbFərdi
09:39
BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İranın PUA və raket hücumu zərərsizləşdirilirDigər ölkələr
09:30
Emin Həsənzadə: İrana 30 tona yaxın humanitar yardım göndərilibDaxili siyasət
09:28
UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" – "Liverpul" matçı ilə 1/8 final mərhələsi başlayırFutbol
09:19
Yevlaxda kişi dəm qazından zəhərlənərək ölübHadisə
09:19
Foto
Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana humanitar yardım yola salınıbXarici siyasət
09:18
Yaxın Şərqdəki vəziyyət WADA-nın Bakı simpoziumunun təxirə salınmasına səbəb olubFərdi
09:15