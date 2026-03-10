İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Şəkidə 47 yaşlı qadın dəm qazından ölüb

    Hadisə
    • 10 mart, 2026
    • 09:15
    Şəkidə 47 yaşlı qadın dəm qazından ölüb

    Şəkidə 47 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Yeni Çələbixan qəsəbəsində baş verib.

    1979-cu il təvəllüdlü Kəmalə Quliyeva yaşadığı ünvanda dəm qazından həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Şəki dəm qazı
    В Шеки 47-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом

