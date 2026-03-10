Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Шеки 47-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом

    Происшествия
    • 10 марта, 2026
    • 09:32
    В Шеки 47-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, Кямаля Гулиева (1979 г.р.) скончалась от отравления угарным газом в своем доме в поселке Ени Чялябихан Шекинского района.

    По факту ведется расследование.

    Şəkidə 47 yaşlı qadın dəm qazından ölüb
