В Шеки 47-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом.

Как сообщает северо-западное бюро Report, Кямаля Гулиева (1979 г.р.) скончалась от отравления угарным газом в своем доме в поселке Ени Чялябихан Шекинского района.

По факту ведется расследование.