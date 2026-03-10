Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.03.2026)
- 10 mart, 2026
- 09:10
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,005 % azalaraq 1,9740 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,1677 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9740
|
100 Rusiya rublu
|
2,1677
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2005
|
1 Belarus rublu
|
0,5961
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1152
|
1 Çexiya kronu
|
0,0810
|
1 Çin yuanı
|
0,2468
|
1 Danimarka kronu
|
0,2642
|
1 Gürcü larisi
|
0,6213
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2173
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0184
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2822
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1856
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1849
|
1 İsrail şekeli
|
0,5507
|
1 Kanada dolları
|
1,2510
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5238
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3436
|
1 Qətər rialı
|
0,4662
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5093
|
1 Moldova leyi
|
0,0981
|
1 Norveç kronu
|
0,1771
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6070
|
1 Polşa zlotası
|
0,4641
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3872
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3331
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3150
|
Türk lirəsi
|
0,0386
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0387
|
Yapon yeni
|
1,0774
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0048
|
Qızıl
|
8781,1205
|
Gümüş
|
150,3560
|
Platin
|
3718,9200
|
Palladium
|
2862,1030