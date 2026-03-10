İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.03.2026)

    Maliyyə
    • 10 mart, 2026
    • 09:10
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.03.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,005 % azalaraq 1,9740 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,1677 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9740

    100 Rusiya rublu

    2,1677

    1 Avstraliya dolları

    1,2005

    1 Belarus rublu

    0,5961

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1152

    1 Çexiya kronu

    0,0810

    1 Çin yuanı

    0,2468

    1 Danimarka kronu

    0,2642

    1 Gürcü larisi

    0,6213

    1 Honq Konq dolları

    0,2173

    1 Hindistan rupisi

    0,0184

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2822

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1856

    1 İsveçrə frankı

    2,1849

    1 İsrail şekeli

    0,5507

    1 Kanada dolları

    1,2510

    1 Küveyt dinarı

    5,5238

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3436

    1 Qətər rialı

    0,4662

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5093

    1 Moldova leyi

    0,0981

    1 Norveç kronu

    0,1771

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6070

    1 Polşa zlotası

    0,4641

    1 Rumıniya leyi

    0,3872

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3331

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4528

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3150

    Türk lirəsi

    0,0386

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0387

    Yapon yeni

    1,0774

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0048

    Qızıl

    8781,1205

    Gümüş

    150,3560

    Platin

    3718,9200

    Palladium

    2862,1030
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2026)
    CBA currency exchange rates (10.03.2026)

