Ilham Aliyev Drone attack on Nakhchivan airport WUF13 US and Israel Operation Against Iran
    Ilham Aliyev Drone attack on Nakhchivan airport WUF13 US and Israel Operation Against Iran

    CBA currency exchange rates (10.03.2026)

    Finance
    • 10 March, 2026
    • 09:46
    CBA currency exchange rates (10.03.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.005% to 1.9740 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.2% to 2.1677 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9740

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1677

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2005

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5961

    1 BGN (Bulgarian lev)

    0.4628

    1 AED (UAE dirham)

    0.1152

    100 KRW (South Korean won)

    0.0810

    1 CZK (Czech koruna)

    0.2468

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2642

    1 DKK (Danish krone)

    0.6213

    1 GEL (Georgian lari)

    0.2173

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.0184

    1 INR (Indian rupee)

    2.2822

    1 GBP (British pound)

    -

    10,000 IRR (Iranian rial)

    0.1856

    1 SEK (Swedish krona)

    2.1849

    1 CHF (Swiss franc)

    0.5507

    1 ILS (Israeli shekel)

    1.2510

    1 CAD (Canadian dollar)

    5.5238

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    0.3436

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.4662

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.0194

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.5093

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.0981

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1771

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.0140

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.6070

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.4641

    1 PLN (Polish złoty)

    0.3872

    1 RON (Romanian leu)

    0.0168

    1 RSD (Serbian dinar)

    1.3331

    1 SGD (Singapore dollar)

    0.4528

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    2.3150

    1 SDR (IMF)

    0,0386

    1 TRY (Turkish lira)

    0.4857

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.0387

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    1.0774

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0048

    1 NZD (New Zealand dollar)

    8,781.1205

    Gold (1 ounce)

    150.3560

    Silver (1 ounce)

    3,718.9200

    Platinum (1 ounce)

    2,862.1030

    Palladium (1 ounce)

    1.7000
    CBA currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.03.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2026)

    Latest News

    10:05

    Azerbaijani oil price exceeds $103

    Energy
    09:51

    Azerbaijan sends nearly 30 tons of humanitarian aid to Iran

    Domestic policy
    09:50

    Australia to send aircraft, air-to-air missiles to Gulf to ‘protect and defend' civilians, PM says

    Other countries
    09:47

    Vietnam urges people to work from home to save fuel amid supply disruptions

    Other countries
    09:46

    CBA currency exchange rates (10.03.2026)

    Finance
    09:37

    Iran vows to use missiles with warheads over one ton

    Other countries
    09:30

    UAE air defenses intercepting missile, drone threats

    Other countries
    09:26
    Photo

    Azerbaijan sends humanitarian aid to Iran on president's instructions

    Foreign policy
    09:24

    Five Iranian female footballers granted Australian visas after anthem protest

    Other countries
    All News Feed