CBA currency exchange rates (10.03.2026)
- 10 March, 2026
- 09:46
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.005% to 1.9740 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.2% to 2.1677 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9740
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.1677
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.2005
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5961
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
0.4628
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.1152
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.0810
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.2468
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2642
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.6213
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.2173
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.0184
|
1 INR (Indian rupee)
|
2.2822
|
1 GBP (British pound)
|
-
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
0.1856
|
1 SEK (Swedish krona)
|
2.1849
|
1 CHF (Swiss franc)
|
0.5507
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
1.2510
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
5.5238
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
0.3436
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.4662
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.0194
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.5093
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.0981
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1771
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.0140
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.6070
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.4641
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.3872
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.0168
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
1.3331
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
0.4528
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
2.3150
|
1 SDR (IMF)
|
0,0386
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.4857
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.0387
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
1.0774
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0048
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
8,781.1205
|
Gold (1 ounce)
|
150.3560
|
Silver (1 ounce)
|
3,718.9200
|
Platinum (1 ounce)
|
2,862.1030
|
Palladium (1 ounce)
|
1.7000