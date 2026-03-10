Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Финансы
    • 10 марта, 2026
    • 09:20
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,005%, до 1,9740 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,2%, до 2,1677 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9740

    100 российских рублей

    2,1677

    1 австралийский доллар

    1,2005

    1 белорусский рубль

    0,5961

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1152

    1 чешская крона

    0,0810

    1 китайский юань

    0,2468

    1 датская крона

    0,2642

    1 грузинский лари

    0,6213

    1 гонконгский доллар

    0,2173

    1 индийская рупия

    0,0184

    1 британский фунт

    2,2822

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1856

    1 швейцарский франк

    2,1849

    1 израильский шекель

    0,5507

    1 канадский доллар

    1,2510

    1 кувейтский динар

    5,5238

    100 казахстанских тенге

    0,3436

    1 катарский риал

    0,4662

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5093

    1 молдавский лей

    0,0981

    1 норвежская крона

    0,1771

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6070

    1 польский злотый

    0,4641

    1 румынский лей

    0,3872

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3331

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4528

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3150

    1 Турецкая лира

    0,0386

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0387

    100 Японских йен

    1,0774

    1 Новозеландский доллар

    1,0048

    Золото

    8781,1205

    Серебро

    150,3560

    Платина

    3718,9200

    Палладий

    2862,1030
