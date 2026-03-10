Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.03.2026)
- 10 марта, 2026
- 09:20
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,005%, до 1,9740 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,2%, до 2,1677 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9740
|
100 российских рублей
|
2,1677
|
1 австралийский доллар
|
1,2005
|
1 белорусский рубль
|
0,5961
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1152
|
1 чешская крона
|
0,0810
|
1 китайский юань
|
0,2468
|
1 датская крона
|
0,2642
|
1 грузинский лари
|
0,6213
|
1 гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 индийская рупия
|
0,0184
|
1 британский фунт
|
2,2822
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1856
|
1 швейцарский франк
|
2,1849
|
1 израильский шекель
|
0,5507
|
1 канадский доллар
|
1,2510
|
1 кувейтский динар
|
5,5238
|
100 казахстанских тенге
|
0,3436
|
1 катарский риал
|
0,4662
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5093
|
1 молдавский лей
|
0,0981
|
1 норвежская крона
|
0,1771
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6070
|
1 польский злотый
|
0,4641
|
1 румынский лей
|
0,3872
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3331
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4528
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3150
|
1 Турецкая лира
|
0,0386
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0387
|
100 Японских йен
|
1,0774
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0048
|
Золото
|
8781,1205
|
Серебро
|
150,3560
|
Платина
|
3718,9200
|
Палладий
|
2862,1030