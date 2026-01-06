Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Объем выплат Фонда аграрного страхования увеличился в 2025 году на 43%

    Финансы
    • 06 января, 2026
    • 18:37
    Объем выплат Фонда аграрного страхования увеличился в 2025 году на 43%

    В прошлом году Фонд аграрного страхования Азербайджана выплатил фермерам 9 млн 147 тыс. манатов страховых возмещений.

    Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, это на 2,7 млн манатов или 43% больше по сравнению с выплатами, сделанными в 2024 году.

    Отмечается, что из страховых выплат, осуществленных в 2025 году, 8 млн 753 тыс. манатов пришлись на растениеводство, а 394 тыс. манатов - на животноводство. В прошлом году основная часть выплат была связана с фруктовыми садами - персиками, нектаринами, миндалем, зерновыми, кукурузой и другими культурами.

    В целом, с начала своей деятельности в 2020 году до настоящего времени Фонд агрострахования осуществил выплаты на сумму 22,6 млн манатов.

    Фонд аграрного страхования Азербайджан выплаты
    Aqrar Sığorta Fondu ötən ilki sığorta ödənişlərinin həcmini açıqlayıb
    Payments by Azerbaijan Agricultural Insurance Fund 43% up in 2025

    Последние новости

    18:55

    Армия Израиля заявила об ударе по боевикам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    18:47
    Фото

    Хакан Фидан встретился в Париже с сирийским коллегой

    В регионе
    18:37

    Объем выплат Фонда аграрного страхования увеличился в 2025 году на 43%

    Финансы
    18:35

    AYNA: Регулярный маршрут №525 пополнится еще 10 автобусами

    Инфраструктура
    18:29

    Будущее соглашения ЕС с MERCOSUR по свободной торговле остается туманным

    Другие страны
    18:14
    Фото

    Зеленский прокомментировал итоги встречи с Макроном

    Другие страны
    18:11

    Один из выходов станции метро "Мемар Аджеми" будет временно закрыт

    Инфраструктура
    18:09

    В Азербайджане в декабре кибератаки на госучреждения снизились на 37%

    ИКТ
    18:07

    В бакинском порту за последние 5 лет перевалено около 366 тыс. TEU контейнеров

    Инфраструктура
    Лента новостей