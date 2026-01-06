Объем выплат Фонда аграрного страхования увеличился в 2025 году на 43%
В прошлом году Фонд аграрного страхования Азербайджана выплатил фермерам 9 млн 147 тыс. манатов страховых возмещений.
Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, это на 2,7 млн манатов или 43% больше по сравнению с выплатами, сделанными в 2024 году.
Отмечается, что из страховых выплат, осуществленных в 2025 году, 8 млн 753 тыс. манатов пришлись на растениеводство, а 394 тыс. манатов - на животноводство. В прошлом году основная часть выплат была связана с фруктовыми садами - персиками, нектаринами, миндалем, зерновыми, кукурузой и другими культурами.
В целом, с начала своей деятельности в 2020 году до настоящего времени Фонд агрострахования осуществил выплаты на сумму 22,6 млн манатов.
