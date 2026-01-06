Aqrar Sığorta Fondu ötən ilki sığorta ödənişlərinin həcmini açıqlayıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Maliyyə
    • 06 yanvar, 2026
    • 18:25
    Ötən il Aqrar Sığorta Fondu fermerlərə 9 milyon 147 min manat sığorta ödənişi edib.

    "Report" Fonda istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ildə edilmiş ödənişlərlə müqayisədə 2,7 milyon manat və ya 43 % çoxdur.

    Bildirilib ki, 2025-ci ildə həyata keçirilən sığorta ödənişlərinin 8 milyon 753 min manatı bitkiçilik, 394 min manatı isə heyvandarlıq sığortasının payına düşüb. Ötən il ödənişlərin əsas hissəsi meyvə bağları - şaftalı, nektarin, badam, taxıl, qarğıdalı və sair bitkilərə aid olub.

    Ümumilikdə, 2020-ci ildə fəaliyyətə başlayandan indiyədək Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən 22,6 milyon manat sığorta ödənişi həyata keçirilib.

    Объем выплат Фонда аграрного страхования увеличился в 2025 году на 43%
    Payments by Azerbaijan Agricultural Insurance Fund 43% up in 2025

