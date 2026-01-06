Aqrar Sığorta Fondu ötən ilki sığorta ödənişlərinin həcmini açıqlayıb
Maliyyə
- 06 yanvar, 2026
- 18:25
Ötən il Aqrar Sığorta Fondu fermerlərə 9 milyon 147 min manat sığorta ödənişi edib.
"Report" Fonda istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ildə edilmiş ödənişlərlə müqayisədə 2,7 milyon manat və ya 43 % çoxdur.
Bildirilib ki, 2025-ci ildə həyata keçirilən sığorta ödənişlərinin 8 milyon 753 min manatı bitkiçilik, 394 min manatı isə heyvandarlıq sığortasının payına düşüb. Ötən il ödənişlərin əsas hissəsi meyvə bağları - şaftalı, nektarin, badam, taxıl, qarğıdalı və sair bitkilərə aid olub.
Ümumilikdə, 2020-ci ildə fəaliyyətə başlayandan indiyədək Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən 22,6 milyon manat sığorta ödənişi həyata keçirilib.
Son xəbərlər
18:52
Aİ ilə MERCOSUR arasında sərbəst ticarət sazişinin gələcəyi qeyri-müəyyəndirDigər ölkələr
18:43
Foto
Xaraba Gilan ərazisində abidələrin qorunması zamanı görüləcək işlər müəyyənləşdirilibMədəniyyət
18:26
Foto
Hakan Fidan Parisdə suriyalı həmkarı ilə görüşübRegion
18:25
Aqrar Sığorta Fondu ötən ilki sığorta ödənişlərinin həcmini açıqlayıbMaliyyə
18:20
AYNA: 525 nömrəli marşrut xəttinə daha 10 avtobus cəlb olunurİnfrastruktur
18:19
Foto
Zelenski Makronla görüşünün nəticələrini şərh edibDigər ölkələr
18:19
Fransa klubu İngiltərə Premyer Liqasından futbolçu transfer edibFutbol
18:16
Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur - YENİLƏNİBİnfrastruktur
17:59