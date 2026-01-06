AYNA: Регулярный маршрут №525 пополнится еще 10 автобусами
Инфраструктура
- 06 января, 2026
- 18:35
С 7 января на регулярный маршрут №525, соединяющий поселок Масазыр со станцией метро "Мемар Аджеми", привлекут еще 10 современных, комфортабельных, экологически чистых автобусов марки King Long, оборудованных технологией CNG.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
По данному маршруту будут курсировать 25 автобусов с интервалом 6-7 минут.
Отметим, что часть автобусов на этом маршруте была обновлена перевозчиком в 2025 году. В настоящее время на линию выпускаются новоприобретенные транспортные средства с повышенной пассажировместимостью. В ближайшие месяцы будут обновлены и другие автобусы на данном маршруте.
Последние новости
18:55
Армия Израиля заявила об ударе по боевикам "Хезболлах" в ЛиванеДругие страны
18:47
Фото
Хакан Фидан встретился в Париже с сирийским коллегойВ регионе
18:37
Объем выплат Фонда аграрного страхования увеличился в 2025 году на 43%Финансы
18:35
AYNA: Регулярный маршрут №525 пополнится еще 10 автобусамиИнфраструктура
18:29
Будущее соглашения ЕС с MERCOSUR по свободной торговле остается туманнымДругие страны
18:14
Фото
Зеленский прокомментировал итоги встречи с МакрономДругие страны
18:11
Один из выходов станции метро "Мемар Аджеми" будет временно закрытИнфраструктура
18:09
В Азербайджане в декабре кибератаки на госучреждения снизились на 37%ИКТ
18:07