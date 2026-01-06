Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    AYNA: Регулярный маршрут №525 пополнится еще 10 автобусами

    Инфраструктура
    • 06 января, 2026
    • 18:35
    AYNA: Регулярный маршрут №525 пополнится еще 10 автобусами

    С 7 января на регулярный маршрут №525, соединяющий поселок Масазыр со станцией метро "Мемар Аджеми", привлекут еще 10 современных, комфортабельных, экологически чистых автобусов марки King Long, оборудованных технологией CNG.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    По данному маршруту будут курсировать 25 автобусов с интервалом 6-7 минут.

    Отметим, что часть автобусов на этом маршруте была обновлена перевозчиком в 2025 году. В настоящее время на линию выпускаются новоприобретенные транспортные средства с повышенной пассажировместимостью. В ближайшие месяцы будут обновлены и другие автобусы на данном маршруте.

    автобус регулярный маршрут AYNA
    AYNA: 525 nömrəli marşrut xəttinə daha 10 avtobus cəlb olunur

    Последние новости

    18:55

    Армия Израиля заявила об ударе по боевикам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    18:47
    Фото

    Хакан Фидан встретился в Париже с сирийским коллегой

    В регионе
    18:37

    Объем выплат Фонда аграрного страхования увеличился в 2025 году на 43%

    Финансы
    18:35

    AYNA: Регулярный маршрут №525 пополнится еще 10 автобусами

    Инфраструктура
    18:29

    Будущее соглашения ЕС с MERCOSUR по свободной торговле остается туманным

    Другие страны
    18:14
    Фото

    Зеленский прокомментировал итоги встречи с Макроном

    Другие страны
    18:11

    Один из выходов станции метро "Мемар Аджеми" будет временно закрыт

    Инфраструктура
    18:09

    В Азербайджане в декабре кибератаки на госучреждения снизились на 37%

    ИКТ
    18:07

    В бакинском порту за последние 5 лет перевалено около 366 тыс. TEU контейнеров

    Инфраструктура
    Лента новостей