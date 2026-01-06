AYNA: Регулярный маршрут №525 пополнится еще 10 автобусами

С 7 января на регулярный маршрут №525, соединяющий поселок Масазыр со станцией метро "Мемар Аджеми", привлекут еще 10 современных, комфортабельных, экологически чистых автобусов марки King Long, оборудованных технологией CNG.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

По данному маршруту будут курсировать 25 автобусов с интервалом 6-7 минут.

Отметим, что часть автобусов на этом маршруте была обновлена перевозчиком в 2025 году. В настоящее время на линию выпускаются новоприобретенные транспортные средства с повышенной пассажировместимостью. В ближайшие месяцы будут обновлены и другие автобусы на данном маршруте.