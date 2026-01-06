Хакан Фидан встретился в Париже с сирийским коллегой
В регионе
- 06 января, 2026
- 18:47
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился со своим сирийским коллегой Асадом аль-Шейбани в столице Франции Париже.
Как передает Report, об этом сообщило МИД Турции на своей странице в соцсети X.
Подробности обсуждений пока не разглашаются.
Отметим, что встреча состоялась в рамках саммита "Коалиции желающих", созданной для поддержки Украины.
Bakanımız @HakanFidan, Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen katıldığı Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Paris’te, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile biraraya geldi. pic.twitter.com/jSGJJTSif3— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 6, 2026
В регионе
