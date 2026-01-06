Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Хакан Фидан встретился в Париже с сирийским коллегой

    В регионе
    • 06 января, 2026
    • 18:47
    Хакан Фидан встретился в Париже с сирийским коллегой

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился со своим сирийским коллегой Асадом аль-Шейбани в столице Франции Париже.

    Как передает Report, об этом сообщило МИД Турции на своей странице в соцсети X.

    Подробности обсуждений пока не разглашаются.

    Отметим, что встреча состоялась в рамках саммита "Коалиции желающих", созданной для поддержки Украины.

    Хакан Фидан Асад аль-Шейбани Париж встреча
    Фото
    Hakan Fidan Parisdə suriyalı həmkarı ilə görüşüb
    Фото
    Turkish, Syrian FMs meet in Paris

    Последние новости

    18:55

    Армия Израиля заявила об ударе по боевикам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    18:47
    Фото

    Хакан Фидан встретился в Париже с сирийским коллегой

    В регионе
    18:37

    Объем выплат Фонда аграрного страхования увеличился в 2025 году на 43%

    Финансы
    18:35

    AYNA: Регулярный маршрут №525 пополнится еще 10 автобусами

    Инфраструктура
    18:29

    Будущее соглашения ЕС с MERCOSUR по свободной торговле остается туманным

    Другие страны
    18:14
    Фото

    Зеленский прокомментировал итоги встречи с Макроном

    Другие страны
    18:11

    Один из выходов станции метро "Мемар Аджеми" будет временно закрыт

    Инфраструктура
    18:09

    В Азербайджане в декабре кибератаки на госучреждения снизились на 37%

    ИКТ
    18:07

    В бакинском порту за последние 5 лет перевалено около 366 тыс. TEU контейнеров

    Инфраструктура
    Лента новостей