Хакан Фидан встретился в Париже с сирийским коллегой

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился со своим сирийским коллегой Асадом аль-Шейбани в столице Франции Париже.

Как передает Report, об этом сообщило МИД Турции на своей странице в соцсети X.

Подробности обсуждений пока не разглашаются.

Отметим, что встреча состоялась в рамках саммита "Коалиции желающих", созданной для поддержки Украины.