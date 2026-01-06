İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Hakan Fidan Parisdə suriyalı həmkarı ilə görüşüb

    Region
    • 06 yanvar, 2026
    • 18:26
    Hakan Fidan Parisdə suriyalı həmkarı ilə görüşüb

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Fransanın paytaxtı Parisdə suriyalı həmkarı Əsəd əl-Şeybani ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi "X" hesabında məlumat yayıb.

    Görüşün müzakirə mövzuları hələ açıqlanmayıb.

    Qeyd edək ki, görüş Ukraynaya dəstəklə bağlı yaradılan "İstəklilər koalisiyası"nın sammiti çərçivəsində baş tutub.

    Hakan Fidan Əsəd əl-Şeybani Paris
    Foto
    Хакан Фидан встретился в Париже с сирийским коллегой
    Foto
    Turkish, Syrian FMs meet in Paris

    Son xəbərlər

    18:52

    Aİ ilə MERCOSUR arasında sərbəst ticarət sazişinin gələcəyi qeyri-müəyyəndir

    Digər ölkələr
    18:43
    Foto

    Xaraba Gilan ərazisində abidələrin qorunması zamanı görüləcək işlər müəyyənləşdirilib

    Mədəniyyət
    18:26
    Foto

    Hakan Fidan Parisdə suriyalı həmkarı ilə görüşüb

    Region
    18:25

    Aqrar Sığorta Fondu ötən ilki sığorta ödənişlərinin həcmini açıqlayıb

    Maliyyə
    18:20

    AYNA: 525 nömrəli marşrut xəttinə daha 10 avtobus cəlb olunur

    İnfrastruktur
    18:19
    Foto

    Zelenski Makronla görüşünün nəticələrini şərh edib

    Digər ölkələr
    18:19

    Fransa klubu İngiltərə Premyer Liqasından futbolçu transfer edib

    Futbol
    18:16

    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    17:59

    Qvardiola Ruben Diaşın son durumunu açıqlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti