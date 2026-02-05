Azərbaycan Basketbol Liqasının XVI turunda "Quba" "Sərhədçi"ni məğlub edib
Komanda
- 05 fevral, 2026
- 22:08
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında "Quba" "Sərhədçi" ilə üz-üzə gəlib.
Bakı İdman Sarayında baş tutan B qrupunun görüşündə "Quba" 97:89 hesablı qələbə qazanıb.
Qeyd edək ki, tura fevralın 8-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Sumqayıt" "Lənkəran"ı məğlub edib - 102:77.
