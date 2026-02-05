İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Azərbaycan Basketbol Liqasının XVI turunda "Quba" "Sərhədçi"ni məğlub edib

    Komanda
    • 05 fevral, 2026
    • 22:08
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında "Quba" "Sərhədçi" ilə üz-üzə gəlib.

    Bakı İdman Sarayında baş tutan B qrupunun görüşündə "Quba" 97:89 hesablı qələbə qazanıb.

    Qeyd edək ki, tura fevralın 8-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Sumqayıt" "Lənkəran"ı məğlub edib - 102:77.

