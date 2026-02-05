Çin İranın nüvə hüquqlarını müdafiə edir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    • 05 fevral, 2026
    • 22:34
    Çin İranın dinc məqsədlə həyata keçirilən nüvə proqramı hüququnu dəstəkləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehrnews" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, İranın xarici işlər nazirinin müavini Kazım Qəribabadi Pekinə səfər edib və Çinin xarici işlər nazirinin köməkçisi Lyu Bin ilə görüşüb.

    Çin tərəfi İranın nüvə probleminin siyasi və diplomatik həllinin zəruriliyini vurğulayıb.

    Qaribabadi Çinin İran nüvə problemi ilə bağlı qərəzsiz və ədalətli mövqeyini yüksək qiymətləndirib.

