İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    ABŞ və İsrailin hücumu nəticəsində Fars əyalətində 35 nəfər ölüb

    ABŞ və İsrailin hücumu nəticəsində Fars əyalətində 35 nəfər ölüb

    Region
    • 02 mart, 2026
    • 12:05
    ABŞ və İsrailin hücumu nəticəsində Fars əyalətində 35 nəfər ölüb

    ABŞ və İsrailin hücumu nəticəsində İranın Fars əyalətində 35 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.

    "İsrail və ABŞ-nin zərbələri nəticəsində İranın cənubundakı Fars əyalətində azı 35 nəfər həlak olub. Qurbanların sayı arta bilər" - nəşr qeyd edir.

    İrana hərbi zərbələr ABŞ İsrail Fars əyaləti
    В провинции Фарс из-за атак США и Израиля погибли 35 человек
    Over 30 killed in Iran's Fars province following US and Israeli attack

