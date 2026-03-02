ABŞ və İsrailin hücumu nəticəsində Fars əyalətində 35 nəfər ölüb
Region
- 02 mart, 2026
- 12:05
ABŞ və İsrailin hücumu nəticəsində İranın Fars əyalətində 35 nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.
"İsrail və ABŞ-nin zərbələri nəticəsində İranın cənubundakı Fars əyalətində azı 35 nəfər həlak olub. Qurbanların sayı arta bilər" - nəşr qeyd edir.
Son xəbərlər
12:37
Sumqayıtda qatar "KamAz"la toqquşubHadisə
12:35
DYP-dən moped sürücülərinə müraciət: Martın 26-dan sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaqDaxili siyasət
12:34
İrandan təxliyə olunan vətəndaş: Tehrandakı səfirliyimiz ölkədən çıxmağımıza kömək etdiDaxili siyasət
12:32
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:26
Yaxın Şərqdəki hadisələr fonunda qızılın qiyməti 3 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:24
Foto
Teymur Musayev "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşübSağlamlıq
12:24
Bilalhəbaşi Nəzərov: "Erməni boksçuya qarşı döyüşüm karyeramın ən məsuliyyətli anı idi"Fərdi
12:19
Şahin Bağırov Saatlıda vətəndaşları qəbul edəcəkBiznes
12:12