В провинции Фарс из-за атак США и Израиля погибли 35 человек

    В иранской провинции Фарс 35 человек погибли в результате ударов США и Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

    "Не менее 35 человек погибли в провинции Фарс на юге Ирана в результате ударов Израиля и США. Число жертв может возрасти.",- отмечает издание.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

