Rusiya Federasiya Şurasının keçmiş üzvü Umar Cəbrayılov Moskvada intihar edib
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 12:12
Rusiya Federasiya Şurasının Çeçenistandan olan keçmiş üzvü, "Avanti" assosiasiyasının təsisçisi Umar Cəbrayılov Moskvada intihar edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.
Məlumata görə, onun yanında tapança aşkar edilib.
Bu zaman intiharın baş verdiyi yer barədə məlumatlar ziddiyyətlidir. Bir sıra KİV-in məlumatına görə, hadisə hoteldə baş verib, digər KİV-lər isə onun öz mənzilində intihar etdiyini iddia edir.
U.Cəbrayılov hələ 2020-ci ildə intihar cəhdi göstərmişdi, lakin o zaman sahibkar xilas edilmişdi.
