Бывший член Совета федерации РФ от Чечни, основатель ассоциации "Аванти" Умар Джабраилов покончил с собой в Москве.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Согласно информации, рядом с ним был обнаружен пистолет.

При этом информация о месте, где произошло самоубийство, разнится. По данным ряда СМИ инцидент произошел в гостинице, другие СМИ утверждают, что он покончил самоубийством в собственной квартире.

Джабраилов уже пытался совершить суицид в 2020 году, но тогда предпринимателя спасли.