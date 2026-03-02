Основатель ассоциации "Аванти" Умар Джабраилов покончил с собой в Москве
- 02 марта, 2026
- 12:07
Бывший член Совета федерации РФ от Чечни, основатель ассоциации "Аванти" Умар Джабраилов покончил с собой в Москве.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Согласно информации, рядом с ним был обнаружен пистолет.
При этом информация о месте, где произошло самоубийство, разнится. По данным ряда СМИ инцидент произошел в гостинице, другие СМИ утверждают, что он покончил самоубийством в собственной квартире.
Джабраилов уже пытался совершить суицид в 2020 году, но тогда предпринимателя спасли.
