    • 02 марта, 2026
    • 12:07
    Бывший член Совета федерации РФ от Чечни, основатель ассоциации "Аванти" Умар Джабраилов покончил с собой в Москве.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Согласно информации, рядом с ним был обнаружен пистолет.

    При этом информация о месте, где произошло самоубийство, разнится. По данным ряда СМИ инцидент произошел в гостинице, другие СМИ утверждают, что он покончил самоубийством в собственной квартире.

    Джабраилов уже пытался совершить суицид в 2020 году, но тогда предпринимателя спасли.

    Rusiya Federasiya Şurasının keçmiş üzvü Umar Cəbrayılov Moskvada intihar edib

