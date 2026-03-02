İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Teymur Musayev "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    Sağlamlıq
    • 02 mart, 2026
    • 12:24
    Teymur Musayev Yüksəliş müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    Səhiyyə naziri Teymur Musayev IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi Ayaz Məmmədovla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüşdə səhiyyə sektorunda aparılan islahatlar, idarəetmədə innovativ yanaşmalar, rəqəmsallaşma prosesi və insan resurslarının inkişafı məsələləri diqqətə çatdırılıb.

    Nazir müsabiqə qalibinin təklif və təşəbbüslərini dinləyərək "Yüksəliş" müsabiqəsi qaliblərinin peşəkar inkişafına dəstəyin dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri olduğunu vurğulayıb.

    Görüş çərçivəsində səhiyyə sistemində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması və innovativ həllərin tətbiqi ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

    Səhiyyə Nazirliyi Teymur Musayev IV Ayaz Məmmədov

    Son xəbərlər

    12:40

    Kuper: London Yaxın Şərqdən Britaniya vətəndaşlarının təxliyəsi üçün səy göstərir

    Digər ölkələr
    12:37

    Sumqayıtda qatar "KamAz"la toqquşub

    Hadisə
    12:35

    DYP-dən moped sürücülərinə müraciət: Martın 26-dan sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq

    Daxili siyasət
    12:34

    İrandan təxliyə olunan vətəndaş: Tehrandakı səfirliyimiz ölkədən çıxmağımıza kömək etdi

    Daxili siyasət
    12:32

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Yaxın Şərqdəki hadisələr fonunda qızılın qiyməti 3 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:24
    Foto

    Teymur Musayev "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    Sağlamlıq
    12:24

    Bilalhəbaşi Nəzərov: "Erməni boksçuya qarşı döyüşüm karyeramın ən məsuliyyətli anı idi"

    Fərdi
    12:19

    Şahin Bağırov Saatlıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti