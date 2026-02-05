Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    Китай поддерживает право Ирана на мирную ядерную программу

    Китай поддерживает право Ирана на реализацию ядерной программы в мирных целях.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehrnews.

    Отмечается, что заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади посетил Пекин и провел встречу с помощником министра иностранных дел Китая Лю Бинем.

    Китайская сторона подчеркнула необходимость политического и дипломатического решения иранской ядерной проблемы.

    Гарибабади высоко оценил беспристрастную и справедливую позицию Китая по иранскому ядерному досье.

    Çin İranın nüvə hüquqlarını müdafiə edir
