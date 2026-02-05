Зеленский: Последующие трехсторонние переговоры могут пройти в США Другие страны

Глава МИД Ирана отправился в Оман на переговоры с США Другие страны

Трамп выступил за новый договор с Россией в сфере стратегических вооружений Другие страны

Трамп поддержал премьера Такаити накануне парламентских выборов в Японии Другие страны

Китай поддерживает право Ирана на мирную ядерную программу Другие страны

Фото На суде по делу граждан Армении вынесен приговор - ОБНОВЛЕНО Внутренняя политика

Туск раскритиковал посла США после разрыва им контактов со спикером Сейма Другие страны

Трамп: США готовы защищать сохранение базы на острове Диего-Гарсия военным путем Другие страны