    Dias-Kanel: Kuba ABŞ üçün təhdid yaratmır

    Digər ölkələr
    • 05 fevral, 2026
    • 21:51
    Kuba ABŞ üçün təhdid yaratmır və onun hərbi doktrinası yalnız ölkənin müdafiəsinə yönəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Kuba Prezidenti Migel Dias-Kanel mətbuat konfransında bildirib.

    "Hərbi doktrinamız başqa ölkəyə qarşı hər hansı təcavüzü qətiyyən nəzərdə tutmur. Biz ABŞ üçün təhdid yaratmırıq", - Prezident vurğulayıb.

    O qeyd edib ki, Kuba hərbi sahədə digər ölkələrlə əməkdaşlıq edir, lakin onun ərazisində xarici bazalar yoxdur: "Kubada bir qeyri-qanuni hərbi baza var, o da Quantanamodakı ABŞ bazasıdır".

    Dias-Kanel bildirib ki, Müdafiə Şurası hərbi vəziyyətin elan olunması halında tədbirlər və planları araşdırır, lakin hazırda buna ehtiyac yoxdur: "Müdafiə sistemlərimiz hazırlıq keçir, amma hələ hərbi vəziyyətə keçid barədə danışmırıq".

    ABŞ Kuba Migel Dias-Kanel
    Диас-Канель: Куба не представляет угрозы для США

