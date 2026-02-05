Dias-Kanel: Kuba ABŞ üçün təhdid yaratmır
Digər ölkələr
- 05 fevral, 2026
- 21:51
Kuba ABŞ üçün təhdid yaratmır və onun hərbi doktrinası yalnız ölkənin müdafiəsinə yönəlib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Kuba Prezidenti Migel Dias-Kanel mətbuat konfransında bildirib.
"Hərbi doktrinamız başqa ölkəyə qarşı hər hansı təcavüzü qətiyyən nəzərdə tutmur. Biz ABŞ üçün təhdid yaratmırıq", - Prezident vurğulayıb.
O qeyd edib ki, Kuba hərbi sahədə digər ölkələrlə əməkdaşlıq edir, lakin onun ərazisində xarici bazalar yoxdur: "Kubada bir qeyri-qanuni hərbi baza var, o da Quantanamodakı ABŞ bazasıdır".
Dias-Kanel bildirib ki, Müdafiə Şurası hərbi vəziyyətin elan olunması halında tədbirlər və planları araşdırır, lakin hazırda buna ehtiyac yoxdur: "Müdafiə sistemlərimiz hazırlıq keçir, amma hələ hərbi vəziyyətə keçid barədə danışmırıq".
