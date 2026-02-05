Диас-Канель: Куба не представляет угрозы для США

Куба не представляет угрозы для США, а ее военная доктрина направлена исключительно на оборону страны.

Как передает Report, об этом президент островного государства Мигель Диас-Канель заявил на пресс-конференции.

"Наша военная доктрина совсем не предусматривает какую-либо агрессию в отношении другой страны. Мы не представляем угрозы для США", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Куба сотрудничает с другими странами в военной сфере, но на ее территории нет иностранных баз: "На Кубе есть одна незаконная военная база - это американская база в провинции Гуантанамо".

Диас-Канель также сообщил, что Совет обороны изучает планы и меры на случай введения военного положения, однако пока этого не требуется: "Наши системы обороны проходят подготовку, но пока мы не говорим о переходе к такому положению".