Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Диас-Канель: Куба не представляет угрозы для США

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 21:04
    Диас-Канель: Куба не представляет угрозы для США

    Куба не представляет угрозы для США, а ее военная доктрина направлена исключительно на оборону страны.

    Как передает Report, об этом президент островного государства Мигель Диас-Канель заявил на пресс-конференции.

    "Наша военная доктрина совсем не предусматривает какую-либо агрессию в отношении другой страны. Мы не представляем угрозы для США", - подчеркнул президент.

    Он отметил, что Куба сотрудничает с другими странами в военной сфере, но на ее территории нет иностранных баз: "На Кубе есть одна незаконная военная база - это американская база в провинции Гуантанамо".

    Диас-Канель также сообщил, что Совет обороны изучает планы и меры на случай введения военного положения, однако пока этого не требуется: "Наши системы обороны проходят подготовку, но пока мы не говорим о переходе к такому положению".

    Куба США военная доктрина Мигель Диас-Канель
    Dias-Kanel: Kuba ABŞ üçün təhdid yaratmır
    Ты - Король

    Последние новости

    22:08

    Уиткофф: США, Россия и Украина продолжат консультации в ближайшие недели

    Другие страны
    21:50

    Уиткофф: Делегации США, России и Украины обсудили приостановку боевых действий

    Другие страны
    21:42

    Армения и ОАЭ подписали соглашение о торговле услугами и инвестициях

    Другие страны
    21:35
    Фото

    Лейла Алиева посетила Лувр Абу-Даби и Дом семьи Авраама

    Внешняя политика
    21:30

    Резаи: Прекращение ракетной и ядерной программ Ирана не является предметом переговоров

    В регионе
    21:26

    США прекращают контакты со спикером Сейма Польши из-за оскорблений в адрес Трампа

    Другие страны
    21:12

    В Индии при взрыве в шахте погибли не менее 18 человек

    Другие страны
    21:04

    Диас-Канель: Куба не представляет угрозы для США

    Другие страны
    20:45
    Фото

    Узбекистан и Пакистан подписали ряд стратегических соглашений

    Другие страны
    Лента новостей