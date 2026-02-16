Азербайджан рассчитывает на присоединение Италии и Словении к проекту Black Sea Energy

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан рассчитывает, что Италия и Словения присоединятся к проекту зеленого энергетического коридора Black Sea Energy.

    Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов заявил на конференции "От Кавказа до Средиземноморья" в Риме.

    "Сегодня Азербайджан становится все более привлекательной страной (для сотрудничества- ред.). Если взглянуть на карту, видно, что связь Европы с Азией, Китаем и Центральной Азией неизбежно проходит через Азербайджан. Мы активно развиваем инфраструктуру. Речь идет не только о нефти и газе, но и о проекте электрокабеля, который в будущем соединит Центральную Азию через Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Черное море с Румынией, Венгрией, а затем, надеемся, со Словенией и Италией. Это важный проект, в оценке которого участвует итальянская компания из Милана [CESI]", - сказал посол.

    Напомним, что меморандум о взаимопонимании о создании СП по проекту зеленого коридора Каспий-Черное море-Европа был подписан 25 июля 2023 года между Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном.

    Проект Черноморского подводного кабеля является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит Грузию и Румынию, и свяжет энергосистемы Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Длина подводного кабеля составит более 1 155 км (1 115 км под водой и 40 км по суше), напряжение - 525 кВ, а мощность - 1 300 МВт. Завершение строительства подводного электрического кабеля через Черное море запланировано на 2032 год.

