Сибига: Дискуссии по поводу ускоренного вступления Украины в ЕС продолжаются

В настоящее время продолжаются дискуссии по поводу ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с генсеком Совета Европы Аленом Берсе в Киеве.

"После Мюнхена, после встреч президента Украины, всех встреч, проведенных командой, я могу вам подтвердить, что такая дискуссия продолжается", - сказал он.

Сибига сказал, что Европа также осознает, что Украина нужна ЕС.

"Да, нам нужно определение временных рамок, четких сроков ускоренного вступления Украины в ЕС. Наше членство в ЕС для Украины, и не только для нее, является элементом безопасности будущей инфраструктуры, гарантий безопасности, это стратегический выбор нашего народа", - подчеркнул министр.

Сибига заявил, что Украина активно и успешно продвигается по пути реформ и отметил необходимость и готовность Киева соблюдать соответствующие критерии.

"Безусловно, что мы должны выполнить и тоже соблюдать соответствующие критерии. Кстати, здесь нам в помощь и Совет Европы, и мы это тоже обсудили, именно помощь в достижении соответствующих критериев для Украины", - сказал глава МИД.