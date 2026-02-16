Посол: Инвестиции Азербайджана в Италию составляют около 2,5 млрд евро

Объем азербайджанских инвестиций в Италию составляет около 2,5 млрд евро.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов заявил на конференции "От Кавказа до Средиземноморья" в Риме.

Дипломат напомнил, что в прошлом году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) инвестировал в инфраструктурный сектор Италии (вложил 34,5 млн евро в компанию Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A (Italo) - ведущего оператора высокоскоростных железных дорог Италии - ред.).

"Это был первый подобный шаг. Кроме того, в секторе возобновляемой энергетики через ГНФАР было приобретено около 50% компании Enfinity Global Inc., реализующей проекты в Италии. [За счет инвестиций] строятся солнечные электростанции в регионах Эмилия-Романья и Лацио общей мощностью 400 МВт", - сказал посол.

Асланов подчеркнул, что сегодня Италия является основным торговым партнером Азербайджана.

"На долю Италии приходится 65% товарооборота в Азербайджане, из них 45% - на энергетический сектор. В настоящее время Азербайджан является поставщиком номер один нефти в Италию и поставщиком номер два природного газа. 17% потребностей Италии в газе покрывается поставками из Азербайджана", - сказал он.

Посол подчеркнул, что с января 2026 года Италия стала не только страной-получателем газа, но и транзитной страной: "Азербайджанский газ начал доставляться в Германию и Австрию. Это придает дополнительную ценность работе, проделанной за последние десять лет".