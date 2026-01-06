Будущее соглашения ЕС с MERCOSUR по свободной торговле остается туманным

В Брюсселе 7 января пройдет встреча министров сельского хозяйства стран ЕС с участием еврокомиссаров Кристофа Хансена, Мароша Шефчовича и Оливера Вархели.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель Евросоюза Мацей Берестецки.

По его словам, на встрече будет обсуждаться будущее сельского хозяйства и продовольственная безопасность в европейских странах, а также следующие шаги Брюсселя в агросекторе.

Хотя торговое соглашение со странами MERCOSUR не должно было быть на повестке, очевидно, что этот вопрос будет обсуждаться, так как Еврокомиссия стремится уже в этом месяце подписать его. Как известно, некоторые члены ЕС, в первую очередь Франция и Польша, выступают против этой договоренности, так как основной статьей ввоза из Аргентины, Бразилии, Уругвая, Парагвая и Венесуэлы является продукция сельского хозяйства. Это ставит под вопрос конкурентоспособность собственного агросектора Европы.

На вопрос об изменении ситуации в западном полушарии после событий в Венесуэле на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что этот регион "является зоной исключительных интересов Вашингтона", другой официальный представитель ЕС Тома Ренье заявил, что позиция блока остается прежней.

"С момента последнего заседания Совета ЕС в декабре мы активно взаимодействуем с нашими государствами-членами в контексте необходимости как можно скорее подписать соглашение с MERCOSUR. Мы твердо верим в актуальность и важность этого соглашения", - заявил он, добавив, что этот договор является частью стратегии диверсификации и расширения торговых отношений ЕС.