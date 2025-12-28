İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Liverpul"un keçmiş futbolçusu həbs oluna bilər

    Futbol
    • 28 dekabr, 2025
    • 20:07
    Liverpulun keçmiş futbolçusu həbs oluna bilər

    İngiltərənin futbol üzrə milli yığmasının sabiq hücumçusu Endi Kerroll qadını təqib etdiyinə görə 5 il müddətinə qədər həbs oluna bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SHOT Telegram kanalı məlumat yayıb.

    Kerroll əvvəllər zorlamaya cəhd ittihamı ilə London hava limanında həbs edilib və daha sonra 2026-cı ilin fevralına qədər girov müqabilində sərbəst buraxılıb. Bununla belə, futbolçu zərərçəkmişlə əlaqə saxlamağa davam edərək, ona yaxınlaşmağı qadağan edən girov şərtlərini pozub.

    Onun işi üzrə yeni məhkəmə dinləməsi dekabrın 30-da təyin edilib və onun barəsində həbs qətimkan tədbirinin pozulması məsələsinə baxacaq. 36 yaşlı futbolçu "Liverpul", "Nyukasl Yunayted" və İngiltərə millisində çıxış edib. Bu il o, Fransanın "Bordo" klubundan İngiltərənin "Dagen end Redbric" klubuna keçib.

    Futbol Həbs “Liverpul”
    Экс-игроку "Ливерпуля" грозит пять лет тюрьмы за преследование жертвы

    Son xəbərlər

    20:26

    DYP hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib: Yollarda ehtiyatlı olun!

    Ekologiya
    20:23

    ABŞ-nin hazırda Aralıq dənizində heç bir döyüş gəmisi qalmayıb

    Digər ölkələr
    20:07

    "Liverpul"un keçmiş futbolçusu həbs oluna bilər

    Futbol
    19:48

    Tramp BMT-ni sülhün qorunmasına kömək etmədiyinə görə tənqid edib

    Digər ölkələr
    19:39

    Gecə bəzi ərazilərdə yollar buz bağlayacaq

    Ekologiya
    19:36

    FT: Zelenski Trampla görüşdə onu Rusiyaya təzyiqləri artırmağa inandırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    19:22

    Moldova Rusiyanı "Rus Evi" ilə bağlı razılaşmanı ləğv etdiyi barədə xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    18:54

    KİV: Çin nüvə başlıqları istehsalı üzrə obyektləri sürətlə genişləndirir

    Digər ölkələr
    18:33

    Siyarto: Macarıstan Aİ-nin miqrasiya paktının şərtlərinə əməl etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti