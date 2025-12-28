Экс-игроку "Ливерпуля" грозит пять лет тюрьмы за преследование жертвы

Бывшему нападающему сборной Англии и "Ливерпуля" Энди Кэрроллу грозит до пяти лет тюремного заключения за преследование девушки.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Telegraph.

Ранее Кэрролл был задержан в аэропорту Лондона по обвинению в покушении на изнасилование, а после отпущен под залог до февраля 2026 года. Однако контакты с потерпевшей футболист не прекратил, нарушив условия залога, запрещавшие ему приближаться к ней.

Новое слушание по его делу назначено на 30 декабря в суде магистратов Челмсфорда, где будет рассматриваться вопрос о нарушении судебного запрета.

36-летний футболист выступал за "Ливерпуль", "Ньюкасл Юнайтед" и сборную Англии. В этом году он перешел из французского "Бордо" в английский "Дагенхэм энд Редбридж".