    Экс-игроку Ливерпуля грозит пять лет тюрьмы за преследование жертвы

    Бывшему нападающему сборной Англии и "Ливерпуля" Энди Кэрроллу грозит до пяти лет тюремного заключения за преследование девушки.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Telegraph.

    Ранее Кэрролл был задержан в аэропорту Лондона по обвинению в покушении на изнасилование, а после отпущен под залог до февраля 2026 года. Однако контакты с потерпевшей футболист не прекратил, нарушив условия залога, запрещавшие ему приближаться к ней.

    Новое слушание по его делу назначено на 30 декабря в суде магистратов Челмсфорда, где будет рассматриваться вопрос о нарушении судебного запрета.

    36-летний футболист выступал за "Ливерпуль", "Ньюкасл Юнайтед" и сборную Англии. В этом году он перешел из французского "Бордо" в английский "Дагенхэм энд Редбридж".

