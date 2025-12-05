В село Хоровлу Джебраильского района отправилась очередная группа жителей
Внутренняя политика
- 05 декабря, 2025
- 12:27
В село Хоровлу Джебраильского района отправилась очередная группа жителей.
Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село переселяются 18 семей (66 человек).
Отметим, что переселяемые в село семьи ранее временно были размещены в различных частях страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
