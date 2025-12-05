İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 12:13
    Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə 18 ailə (66 nəfər) köçürülür.

    Qeyd edək ki, kəndə köçürülən ailələr ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən, yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Cəbrayıl Horovlu kəndi "Böyük Qayıdış"
    Foto
    В село Хоровлу Джебраильского района отправилась очередная группа жителей
    Foto
    Azerbaijan relocates 66 more residents to Jabrayil's Horovlu village

