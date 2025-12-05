Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb
Daxili siyasət
05 dekabr, 2025
- 12:13
Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə 18 ailə (66 nəfər) köçürülür.
Qeyd edək ki, kəndə köçürülən ailələr ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən, yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
