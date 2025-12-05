В Баку проходит Азербайджано-грузинский медиафорум
Медиа
- 05 декабря, 2025
- 10:48
В Баку проходит Азербайджано-грузинский медиафорум.
Как сообщает Report, в форуме, посвященном теме "Роль медиа в формировании общественного доверия и информационная безопасность", принимают участие представители СМИ Азербайджана и Грузии.
В рамках форума предусмотрены панельные сессии, посвященные темам "Укрепление медиаэкосистемы с целью обеспечения информационной безопасности" и "Совместное сотрудничество в повышении профессионализма журналистов и медиаграмотности общества".
