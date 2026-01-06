Азербайджан вошел в ТОП-5 стран по интернет-услугам
ИКТ
- 06 января, 2026
- 17:05
Азербайджан занял 5-е место среди 101 страны по эффективности функционирования интернет-услуг с показателем 31,05 балла.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство информационно-коммуникационных технологий, это отражено в отчете Всемирного банка Business Ready-2025.
Согласно отчету, Азербайджан вошел в первую 30-ку по показателям качества регулирования (17-е место с 30,83 баллами) и показателям управления и прозрачности (27-е место с 29,17 баллами).
В целом, по индикатору коммунальных услуг Азербайджан занял 25-е место с 83,05 баллами, и с этим результатом опередил страны региона.
