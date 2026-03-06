Минтранспорта Франции: В Персидском заливе заблокированы свыше 50 судов

В Персидском заливе в настоящее время заблокированы 52 французских судна.

Как передает Report, об этом французскому телеканалу CNews/Europe 1 заявил министр транспорта Франции Филипп Табаро.

"В Персидском заливе находятся 52 корабля, а в Красном море - восемь, и мы также поддерживаем постоянный контакт с экипажами, поскольку на борту ряда этих судов находятся французские моряки", - сказал он.