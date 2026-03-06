НАТО назначил нового спецпредставителя по Южному Кавказу

НАТО объявил о назначении Кевина Гамильтона специальным представителем по Южному Кавказу и Центральной Азии.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на Альянс.

В НАТО отметили, что Гамильтон будет отвечать за продвижение политики Альянса "в этих двух стратегически важных регионах".

Гамильтона также назначили на должность заместителя помощника Генерального секретаря НАТО по вопросам партнерства в Отделе политических вопросов и политики безопасности.

Отметим, что К. Гамильтон до этого назначения в 2023-2026 годах являлся послом Канады в Азербайджане с резиденцией в Анкаре (Турция). Ранее он занимал должности посла в Румынии, Болгарии и Республике Молдова (2016–2020 гг).