НАТО назначил нового спецпредставителя по Южному Кавказу
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 12:51
НАТО объявил о назначении Кевина Гамильтона специальным представителем по Южному Кавказу и Центральной Азии.
Об этом сообщает Report cо ссылкой на Альянс.
В НАТО отметили, что Гамильтон будет отвечать за продвижение политики Альянса "в этих двух стратегически важных регионах".
Гамильтона также назначили на должность заместителя помощника Генерального секретаря НАТО по вопросам партнерства в Отделе политических вопросов и политики безопасности.
Отметим, что К. Гамильтон до этого назначения в 2023-2026 годах являлся послом Канады в Азербайджане с резиденцией в Анкаре (Турция). Ранее он занимал должности посла в Румынии, Болгарии и Республике Молдова (2016–2020 гг).
