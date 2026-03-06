Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    НАТО назначил нового спецпредставителя по Южному Кавказу

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 12:51
    НАТО назначил нового спецпредставителя по Южному Кавказу

    НАТО объявил о назначении Кевина Гамильтона специальным представителем по Южному Кавказу и Центральной Азии.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на Альянс.

    В НАТО отметили, что Гамильтон будет отвечать за продвижение политики Альянса "в этих двух стратегически важных регионах".

    Гамильтона также назначили на должность заместителя помощника Генерального секретаря НАТО по вопросам партнерства в Отделе политических вопросов и политики безопасности.

    Отметим, что К. Гамильтон до этого назначения в 2023-2026 годах являлся послом Канады в Азербайджане с резиденцией в Анкаре (Турция). Ранее он занимал должности посла в Румынии, Болгарии и Республике Молдова (2016–2020 гг).

    Кевин Гамильтон спецпредставитель НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии
    NATO Cənubi Qafqaz üzrə yeni xüsusi nümayəndə təyin edib
    NATO appoints new special rep for South Caucasus
