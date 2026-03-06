İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    NATO Cənubi Qafqaz üzrə yeni xüsusi nümayəndə təyin edib

    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 12:59
    NATO Cənubi Qafqaz üzrə yeni xüsusi nümayəndə təyin edib

    NATO Kevin Hamiltonun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndə təyin olunduğunu elan edib.

    Bu barədə "Report" Alyansa istinadən xəbər verir.

    Qeyd edilib ki, Hamilton "bu iki strateji əhəmiyyətli regionda" Alyansın siyasətinin irəliləməsinə cavabdeh olacaq.

    K.Hamilton, həmçinin NATO Baş Katibinin Siyasi Məsələlər və Təhlükəsizlik Siyasəti Şöbəsində tərəfdaşlıq məsələləri üzrə köməkçisinin müavini vəzifəsinə təyin edilib.

    K.Hamilton bu təyinatdan əvvəl 2023-2026-cı illərdə (iqamətgahı Ankarada yerləşən-red) Kanadanın Azərbaycandakı səfiri olub. Daha əvvəl o, Rumıniya, Bolqarıstan və Moldova Respublikasında səfir (2016–2020) vəzifələrini tutub.

    NATO Cənubi Qafqaz Kevin Hamilton
    НАТО назначил нового спецпредставителя по Южному Кавказу
    NATO appoints new special rep for South Caucasus

