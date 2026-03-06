В Игдыре обсудили обеспечение религиозных прав азербайджанской общины
- 06 марта, 2026
- 13:04
Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Рамин Мамедов в рамках визита в Турцию обсудил с губернатором Ыгдыра Мустафой Фыратом Ташоларом обеспечение свободы вероисповедания азербайджанцев, проживающих в регионе.
Об этом сообщили Report в комитете.
На встрече было отмечено, что братские отношения между Азербайджаном и Турцией вносят важный вклад в укрепление регионального сотрудничества и повышение взаимного доверия между народами.
В ходе беседы подчеркнуто, что мероприятия, организованные по случаю месяца Рамазан, способствуют расширению общения между людьми, укреплению взаимного уважения и духовной солидарности.
Также стороны обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес, и перспективы дальнейшего развития сотрудничества.