    В Игдыре обсудили обеспечение религиозных прав азербайджанской общины

    Религия
    • 06 марта, 2026
    • 13:04
    В Игдыре обсудили обеспечение религиозных прав азербайджанской общины

    Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Рамин Мамедов в рамках визита в Турцию обсудил с губернатором Ыгдыра Мустафой Фыратом Ташоларом обеспечение свободы вероисповедания азербайджанцев, проживающих в регионе.

    Об этом сообщили Report в комитете.

    На встрече было отмечено, что братские отношения между Азербайджаном и Турцией вносят важный вклад в укрепление регионального сотрудничества и повышение взаимного доверия между народами.

    В ходе беседы подчеркнуто, что мероприятия, организованные по случаю месяца Рамазан, способствуют расширению общения между людьми, укреплению взаимного уважения и духовной солидарности.

    Также стороны обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес, и перспективы дальнейшего развития сотрудничества.

    Ramin Məmmədov İğdır valisi ilə azərbaycanlıların dini etiqad azadlığını müzakirə edib
