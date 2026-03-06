İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ramin Məmmədov İğdır valisi ilə azərbaycanlıların dini etiqad azadlığını müzakirə edib

    Din
    • 06 mart, 2026
    • 12:27
    Ramin Məmmədov İğdır valisi ilə azərbaycanlıların dini etiqad azadlığını müzakirə edib

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov Türkiyəyə səfəri çərçivəsində İğdır valisi Mustafa Fırat Taşolarla burada yaşayan azərbaycanlıların dini etiqad azadlığının təmin olunmasını müzakirə edib.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında qardaşlıq münasibətlərinin regionda əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə və xalqlar arasında qarşılıqlı etimadın güclənməsinə mühüm töhfə verdiyi qeyd olunub. Bildirilib ki, müxtəlif sahələrdə həyata keçirilən birgə təşəbbüslər əlaqələrin daha da inkişafına yeni imkanlar yaradır.

    Söhbət zamanı İğdır vilayətində yaşayan azərbaycanlıların dini etiqad azadlığının təmin edilməsi, yerli ictimai-mədəni mühitdə rolu barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Ramazan ayı münasibətilə təşkil olunan tədbirlərin insanlar arasında ünsiyyətin genişlənməsinə, qarşılıqlı hörmət və mənəvi həmrəyliyin möhkəmlənməsinə töhfə verdiyi vurğulanıb.

    Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, əməkdaşlığın gələcək inkişaf istiqamətləri müzakirə olunub.

    Ramin Məmmədov İğdır valisi ilə azərbaycanlıların dini etiqad azadlığını müzakirə edib
    Ramin Məmmədov İğdır valisi ilə azərbaycanlıların dini etiqad azadlığını müzakirə edib
    Ramin Məmmədov İğdır dini etiqad Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi

    Son xəbərlər

    12:55

    İlham Əliyev: İranın Azərbaycana qarşı terrorunu Pakistanın qınaması iki ölkə dostluğunu bir daha əks etdirir

    Xarici siyasət
    12:54

    Londonda İranın xeyrinə casusluq işi üzrə dörd nəfər həbs edilib

    Digər ölkələr
    12:53

    Leandro Andrade "Qarabağ"ın heyətində 200-cü oyununa çıxıb

    Futbol
    12:53
    Foto

    Ramazan ayı münasibətilə şəhid ailələri üçün tədbir təşkil olunub

    Sosial müdafiə
    12:52
    Foto

    Azərbaycan Aİ ilə birgə layihələrin icrasını müzakirə edib

    Biznes
    12:52

    Şahbaz Şərif Azərbaycan Prezidentinə zəng edib, İranın hərbi hücumunu qınayıb

    Xarici siyasət
    12:46

    İranda ölənlərin sayı 1 300-ü keçib

    Region
    12:45

    İrandakı indoneziyalıların ilk qrupu Azərbaycan üzərindən təxliyə olunacaq

    Digər ölkələr
    12:43
    Foto

    Leyla Əliyeva Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının qonağı olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti