    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 12:58
    Ильхам Алиев поздравил президента Ганы по случаю национального праздника

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Гана Джону Драмани Махаме.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Гана – Днем независимости.

    Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие отношений между Азербайджаном и Ганой, расширение нашего сотрудничества.

    В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Ганы постоянного благополучия и процветания".

    İlham Əliyev Qana Prezidentini milli bayramları münasibətilə təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates Ghanaian president on national holiday
