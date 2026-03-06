Ильхам Алиев поздравил президента Ганы по случаю национального праздника
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 12:58
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Гана Джону Драмани Махаме.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Гана – Днем независимости.
Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие отношений между Азербайджаном и Ганой, расширение нашего сотрудничества.
В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Ганы постоянного благополучия и процветания".
Последние новости
13:51
Асадов поблагодарил Турцию за перенаправление рейсов в Ыгдыр после атаки иранских дроновВнешняя политика
13:49
Байрамов: Свыше 50 стран обратились к Азербайджану для эвакуации граждан из ИранаВнешняя политика
13:48
Фото
Михай Попшой посетил парк Победы и Аллею шехидовВнутренняя политика
13:48
Джейхун Байрамов: Иранская сторона пообещала расследовать вопрос, мы ждем результаты - ДОПОЛНЕНОДругие
13:37
Азербайджан выводит свой дипперсонал из ИранаВ регионе
13:36
Президент: Осуждение Пакистаном теракта Ирана против Азербайджана - отражает дружбу наших странВнешняя политика
13:36
Пакистан исключил возможность переговоров с АфганистаномДругие страны
13:35
Глава МИД Молдовы пригласил Байрамова в КишиневВнешняя политика
13:33