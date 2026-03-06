Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма

    Внутренняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 12:58
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма

    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма (БМЦМ).

    Как сообщает Report, исполнительный директор БМЦМ Раван Гасанов проинформировал Лейлу Алиеву о Центре.

    Затем был показан фильм о деятельности Центра. Лейла Алиева ознакомилась с публикациями Центра.

    Отметим, что Лейла Алиева является членом Попечительского совета БМЦМ.

    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
    Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма

    Лейла Алиева Бакинский международный центр мультикультурализма
    Ты - Король

    Последние новости

    13:51

    Асадов поблагодарил Турцию за перенаправление рейсов в Ыгдыр после атаки иранских дронов

    Внешняя политика
    13:49

    Байрамов: Свыше 50 стран обратились к Азербайджану для эвакуации граждан из Ирана

    Внешняя политика
    13:48
    Фото

    Михай Попшой посетил парк Победы и Аллею шехидов

    Внутренняя политика
    13:48

    Джейхун Байрамов: Иранская сторона пообещала расследовать вопрос, мы ждем результаты - ДОПОЛНЕНО

    Другие
    13:37

    Азербайджан выводит свой дипперсонал из Ирана

    В регионе
    13:36

    Президент: Осуждение Пакистаном теракта Ирана против Азербайджана - отражает дружбу наших стран

    Внешняя политика
    13:36

    Пакистан исключил возможность переговоров с Афганистаном

    Другие страны
    13:35

    Глава МИД Молдовы пригласил Байрамова в Кишинев

    Внешняя политика
    13:33

    Попшой: Кишинев заинтересован в сотрудничестве с Баку по поставкам газа и зеленой энергии

    Внешняя политика
    Лента новостей