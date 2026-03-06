Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма
Внутренняя политика
- 06 марта, 2026
- 12:58
Лейла Алиева посетила Бакинский международный центр мультикультурализма (БМЦМ).
Как сообщает Report, исполнительный директор БМЦМ Раван Гасанов проинформировал Лейлу Алиеву о Центре.
Затем был показан фильм о деятельности Центра. Лейла Алиева ознакомилась с публикациями Центра.
Отметим, что Лейла Алиева является членом Попечительского совета БМЦМ.
