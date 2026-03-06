Азербайджан обсудил реализацию совместных проектов с ЕС
Бизнес
- 06 марта, 2026
- 13:11
Азербайджан обсудил реализацию совместных проектов с ЕС.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения прошли в ходе встречи заместителя министра экономики Самеда Баширли и директора по Восточному соседству и Турции Генерального директората по расширению и Восточному соседству (DG ENEST) Эдриен Кирали.
В ходе встречи было подчеркнуто, что совместная деятельность между Азербайджаном и ЕС в сферах энергетики, инвестиций и других направлений способствует региональному развитию. Было указано, что существует большой потенциал для дальнейшего укрепления сотрудничества.
Стороны провели обсуждения по Соглашению о финансировании ЕС для Азербайджана на 2024 год, а также по другим вопросам.
Последние новости
13:51
Асадов поблагодарил Турцию за перенаправление рейсов в Ыгдыр после атаки иранских дроновВнешняя политика
13:49
Байрамов: Свыше 50 стран обратились к Азербайджану для эвакуации граждан из ИранаВнешняя политика
13:48
Фото
Михай Попшой посетил парк Победы и Аллею шехидовВнутренняя политика
13:48
Джейхун Байрамов: Иранская сторона пообещала расследовать вопрос, мы ждем результаты - ДОПОЛНЕНОДругие
13:37
Азербайджан выводит свой дипперсонал из ИранаВ регионе
13:36
Президент: Осуждение Пакистаном теракта Ирана против Азербайджана - отражает дружбу наших странВнешняя политика
13:36
Пакистан исключил возможность переговоров с АфганистаномДругие страны
13:35
Глава МИД Молдовы пригласил Байрамова в КишиневВнешняя политика
13:33