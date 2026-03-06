Азербайджан обсудил реализацию совместных проектов с ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения прошли в ходе встречи заместителя министра экономики Самеда Баширли и директора по Восточному соседству и Турции Генерального директората по расширению и Восточному соседству (DG ENEST) Эдриен Кирали.

В ходе встречи было подчеркнуто, что совместная деятельность между Азербайджаном и ЕС в сферах энергетики, инвестиций и других направлений способствует региональному развитию. Было указано, что существует большой потенциал для дальнейшего укрепления сотрудничества.

Стороны провели обсуждения по Соглашению о финансировании ЕС для Азербайджана на 2024 год, а также по другим вопросам.