    Азербайджан обсудил реализацию совместных проектов с ЕС

    06 марта, 2026
    Азербайджан обсудил реализацию совместных проектов с ЕС

    Азербайджан обсудил реализацию совместных проектов с ЕС.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения прошли в ходе встречи заместителя министра экономики Самеда Баширли и директора по Восточному соседству и Турции Генерального директората по расширению и Восточному соседству (DG ENEST) Эдриен Кирали.

    В ходе встречи было подчеркнуто, что совместная деятельность между Азербайджаном и ЕС в сферах энергетики, инвестиций и других направлений способствует региональному развитию. Было указано, что существует большой потенциал для дальнейшего укрепления сотрудничества.

    Стороны провели обсуждения по Соглашению о финансировании ЕС для Азербайджана на 2024 год, а также по другим вопросам.

    Евросоюз министерство экономики региональное сотрудничество
    Лента новостей