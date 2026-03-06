Байрамов: Азербайджан и Молдова проведут политконсультации во второй половине 2026г

Азербайджан и Молдова проведут очередные политические консультации во второй половине 2026 года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге в Баку с молдавским коллегой Михаем Попшоем.

По словам главы азербайджанского МИД, отношения между Азербайджаном и Молдовой основаны на многолетнем искреннем и открытом партнерстве. Он отметил высокий уровень политического диалога между странами, а также теплые отношения между лидерами двух государств и их регулярные встречи.

"Мы регулярно встречаемся и проводим обсуждения в рамках международных мероприятий. Безусловно, особое значение имеют и взаимные визиты", - подчеркнул Байрамов.

Министр сообщил, что между двумя странами действует формат политических консультаций, очередная встреча в рамках которого пройдет во второй половине 2026 года.

"Сегодня мы также подписали документ о проведении консультаций между двумя странами на 2026–2027 годы", - отметил глава МИД.

По его словам, в ходе сегодняшних переговоров стороны обсудили все основные направления двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие на международных платформах, вопросы региональной безопасности и актуальные глобальные процессы.