    Байрамов: Азербайджан и Молдова проведут политконсультации во второй половине 2026г

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 13:13
    Байрамов: Азербайджан и Молдова проведут политконсультации во второй половине 2026г

    Азербайджан и Молдова проведут очередные политические консультации во второй половине 2026 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге в Баку с молдавским коллегой Михаем Попшоем.

    По словам главы азербайджанского МИД, отношения между Азербайджаном и Молдовой основаны на многолетнем искреннем и открытом партнерстве. Он отметил высокий уровень политического диалога между странами, а также теплые отношения между лидерами двух государств и их регулярные встречи.

    "Мы регулярно встречаемся и проводим обсуждения в рамках международных мероприятий. Безусловно, особое значение имеют и взаимные визиты", - подчеркнул Байрамов.

    Министр сообщил, что между двумя странами действует формат политических консультаций, очередная встреча в рамках которого пройдет во второй половине 2026 года.

    "Сегодня мы также подписали документ о проведении консультаций между двумя странами на 2026–2027 годы", - отметил глава МИД.

    По его словам, в ходе сегодняшних переговоров стороны обсудили все основные направления двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие на международных платформах, вопросы региональной безопасности и актуальные глобальные процессы.

    Лента новостей