İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ceyhun Bayramov: İlin ikinci yarısında Azərbaycan-Moldova siyasi məsləhətləşmələri keçiriləcək

    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 13:10
    Ceyhun Bayramov: İlin ikinci yarısında Azərbaycan-Moldova siyasi məsləhətləşmələri keçiriləcək

    2026-cı ilin ikinci yarısında Azərbaycan və Moldova arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov moldovalı həmkarı Mixay Popşoi ilə birlikdə Bakıda mətbuat üçün brifinqdə deyib.

    Nazir Azərbaycan-Moldova əlaqələrini onilliklərə söykənən çox səmimi, açıq dostluq münasibətləri kimi səciyyələndirib:

    "Ölkələrimiz arasında yüksək səviyyəli dialoqu, liderlər arasında olan səmimi münasibətləri, mütəmadi görüşləri qeyd edə bilərik. Biz beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində davamlı görüşlər keçirir, müzakirələr aparırıq. İkitərəfli qarşılılqlı səfərlərin isə əlbəttə ki xüsusi əhəmiyyəti var.

    C.Bayramov iki ölkə arasında siyasi məsləhətləşmələr formatının mövcudluğunu xatırladıb:

    "2026-cı ilin ikinci yarısında da Azərbaycan və Moldova arasında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək. İki ölkə arasında 2026-2027-ci illər üçün məsləhətləşmələr haqqında sənəd imzaladıq".

    XİN başçısı qeyd edib ki, moldovalı həmkarı ilə müzakirələrdə iki ölkə arasındakı bütün istiqamətlərə toxunulub: "İkitərəfli münasibətlər, beynəlxalq platformalardakı əməkdaşlıq, regional təhlükəsizlik və qlobal məsələlərə yer verdik".

    Azərbaycan Ceyhun Bayramov Moldova siyasi məsləhətləşmələr
    Байрамов: Азербайджан и Молдова проведут политконсультации во второй половине 2026г
    Bayramov: Azerbaijan, Moldova to hold political consultations in 2H26

    Son xəbərlər

    14:03

    İsrail Müdafiə Ordusu Beyrutda "Hizbullah"a qarşı əməliyyatlara start verib

    Digər ölkələr
    14:00

    Pakistan Əfqanıstanla danışıqlar üçün şərt qoyub

    Digər ölkələr
    13:46

    XİN başçısı: İranda vətəndaşları olan 50-dən çox ölkə təxliyə üçün Azərbaycana müraciət edib

    Xarici siyasət
    13:43

    Ceyhun Bayramov: İran tərəfi məsələni araşdırmağa ciddi şəkildə söz verdi, biz də nəticələri gözləyirik - ƏLAVƏ OLUNUB

    Xarici siyasət
    13:43

    Türkiyə Superliqasının 2026/2027 mövsümünün start tarixi məlum olub

    Futbol
    13:39
    Foto

    AFAQ layihəsi çərçivəsində Füzulidə qadın fermerlərə avadanlıqlar verilib

    ASK
    13:38

    Moldova XİN rəhbəri Ceyhun Bayramovu Kişineuya dəvət edib

    Digər
    13:37

    Moldova Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin mətni üzrə danışıqların başa çatmasını alqışlayır

    Xarici siyasət
    13:36

    Azərbaycan İrandan bütün diplomatik heyətini çıxarır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti