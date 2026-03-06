Азербайджан и Туркменистан договорились о сотрудничестве в сфере конного спорта

Федерация конного спорта Азербайджана и Государственное объединение "Туркменские кони" (Туркменистан) подписали меморандум по сотрудничеству в области конного спорта и индустрии коневодства.

Как сообщили Report в Федерации, документ направлен на расширение партнерских связей между Азербайджаном и Туркменистаном в данной сфере, обеспечение обмена профессиональным опытом и развитие векторов совместной деятельности.

Согласно положениям меморандума, стороны заявили о намерении укреплять взаимное сотрудничество в секторе конного спорта и профильной индустрии. Соглашение предусматривает оказание технической и консультационной поддержки, проведение информационного обмена, реализацию совместных проектов, а также участие в различных форматах партнерства.

Вместе с тем, подписание документа предполагает обеспечение участия профильных специалистов в международных выставках, круглых столах и других мероприятиях. Также запланирована организация курсов, семинаров и конференций, нацеленных на подготовку кадров и повышение их профессиональной квалификации.

Отмечалось, что меморандум внесет вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в области конного спорта и индустрии, поспособствует продвижению данной сферы на международной арене и будет действовать в течение 5 лет с момента подписания.