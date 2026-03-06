Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию
Внутренняя политика
- 06 марта, 2026
- 13:11
Лейла Алиева стала гостьей Бакинской хореографической академии.
Во встрече также принял участие министр культуры Адиль Керимли.
Как сообщает Report, Лейла Алиева встретилась с руководством Бакинской хореографической академии, учащимися и студентами, преподавательским составом, ознакомилась с деятельностью академии, а также с классными комнатами и репетиционными залами.
Затем студенты Бакинской хореографической академии исполнили для гостей "Вальс" из балета "Спящая красавица" и танец "Газагы".
