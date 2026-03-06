Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию

    Внутренняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 13:11
    Лейла Алиева посетила Бакинскую хореографическую академию

    Лейла Алиева стала гостьей Бакинской хореографической академии.

    Во встрече также принял участие министр культуры Адиль Керимли.

    Как сообщает Report, Лейла Алиева встретилась с руководством Бакинской хореографической академии, учащимися и студентами, преподавательским составом, ознакомилась с деятельностью академии, а также с классными комнатами и репетиционными залами.

    Затем студенты Бакинской хореографической академии исполнили для гостей "Вальс" из балета "Спящая красавица" и танец "Газагы".

