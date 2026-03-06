Leyla Əliyeva Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının qonağı olub
Daxili siyasət
- 06 mart, 2026
- 12:43
Leyla Əliyeva Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının qonağı olub.
"Report" xəbər verir ki, görüşdə mədəniyyət naziri Adil Kərimli də iştirak edib.
Leyla Əliyeva Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının rəhbərliyi, şagird və tələbələri, pedaqoji heyəti ilə görüşüb, akademiyanın fəaliyyəti, eləcə də dərs otaqları və məşq zalları ilə tanış olub.
Daha sonra Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının tələbələri qonaqlar üçün "Vals" ("Yatmış gözəl" baletindən) və "Qazağı" rəqsini ifa ediblər.
