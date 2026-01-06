Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ИКТ
    • 06 января, 2026
    • 17:21
    В Азербайджане число предоставленных госучреждениям новых доменов выросло почти на 2%

    В 2025 году в Азербайджане госучреждениям предоставлено 65 новых доменов.

    Согласно расчетам Report, основанным на данных Госслужбы специальной связи и информационной безопасности, это на 1,6% больше по сравнению с 2024 годом.

    В отчетный период госучреждениям также были предоставлены 285 новых субдоменов, что на 22% меньше, чем годом ранее.

    В 2024 году государственные органы получили 64 новых домена и 367 новых субдоменов.

    Лента новостей