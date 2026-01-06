В Азербайджане число предоставленных госучреждениям новых доменов выросло почти на 2%

В 2025 году в Азербайджане госучреждениям предоставлено 65 новых доменов.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Госслужбы специальной связи и информационной безопасности, это на 1,6% больше по сравнению с 2024 годом.

В отчетный период госучреждениям также были предоставлены 285 новых субдоменов, что на 22% меньше, чем годом ранее.

В 2024 году государственные органы получили 64 новых домена и 367 новых субдоменов.