İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı 2 %-ə yaxın artıb

    İKT
    • 06 yanvar, 2026
    • 16:57
    Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı 2 %-ə yaxın artıb

    2025-ci ildə Azərbaycanda dövlət qurumlarının istifadəsinə 65 yeni domen verilib.

    "Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü illə müqayisədə 1,6 % çoxdur.

    Hesabat dövründə dövlət qurumlarının istifadəsinə 285 yeni subdomen də verilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 22 % azdır.

    2024-cü ildə dövlət qurumları 64 yeni domen və 367 yeni subdomen alıb.

    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti yeni domen subdomen
    В Азербайджане число предоставленных госучреждениям новых доменов выросло почти на 2%

    Son xəbərlər

    17:31

    ASCO-nun təminatsız bank kreditlərinin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    17:30

    Ötən il Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 69 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    17:29

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar dekabrda 37 % azalıb

    İKT
    17:25

    Hesablama Palatası: Naxçıvan üzrə gömrük daxilolmaları ehtiyatla proqnozlaşdırılıb

    Maliyyə
    17:24

    Prezident İlham Əliyevin sülh gündəliyi: Regional əməkdaşlıq və etimadın gücləndirilməsi - ŞƏRH

    Analitika
    17:24

    Gürcüstanın valyuta ehtiyatları 6 milyard dolları keçib

    Biznes
    17:23

    Aİ Rodriqesi legitim lider kimi tanımır, lakin onunla qarşılıqlı əlaqəyə hazırdır

    Digər ölkələr
    17:11

    Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 48 %-ə yaxın artıb

    İKT
    17:10

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin sözçüsü dəyişib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti