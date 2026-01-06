Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı 2 %-ə yaxın artıb
İKT
- 06 yanvar, 2026
- 16:57
2025-ci ildə Azərbaycanda dövlət qurumlarının istifadəsinə 65 yeni domen verilib.
"Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü illə müqayisədə 1,6 % çoxdur.
Hesabat dövründə dövlət qurumlarının istifadəsinə 285 yeni subdomen də verilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 22 % azdır.
2024-cü ildə dövlət qurumları 64 yeni domen və 367 yeni subdomen alıb.
Son xəbərlər
17:31
ASCO-nun təminatsız bank kreditlərinin məbləği açıqlanıbMaliyyə
17:30
Ötən il Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 69 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibHadisə
17:29
Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar dekabrda 37 % azalıbİKT
17:25
Hesablama Palatası: Naxçıvan üzrə gömrük daxilolmaları ehtiyatla proqnozlaşdırılıbMaliyyə
17:24
Prezident İlham Əliyevin sülh gündəliyi: Regional əməkdaşlıq və etimadın gücləndirilməsi - ŞƏRHAnalitika
17:24
Gürcüstanın valyuta ehtiyatları 6 milyard dolları keçibBiznes
17:23
Aİ Rodriqesi legitim lider kimi tanımır, lakin onunla qarşılıqlı əlaqəyə hazırdırDigər ölkələr
17:11
Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 48 %-ə yaxın artıbİKT
17:10