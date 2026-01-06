Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 06 января, 2026
    • 17:20
    Счетная палата выявила аналитические пробелы в проекте бюджета Нахчывана на 2026 год

    Счетная палата выявила ряд аналитических пробелов в пояснительной записке к проекту бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2026 год.

    Как сообщает Report со ссылкой на Счетная палата Азербайджана, соответствующие замечания отражены в аудиторском отчете ведомства.

    В документе отмечается, что в представленной пояснительной записке недостаточно подробно раскрыты основные направления бюджетной политики, а также экономические основания формирования доходов и расходов. В частности, не приведены детально обоснованные макроэкономические показатели на следующий год, источники бюджетных доходов и их динамика, а также структура социально ориентированных расходов и изменения по приоритетным направлениям.

    В свою очередь, Министерство финансов Нахчыванской Автономной Республики, приняв во внимание рекомендации Палаты, внесло определенные улучшения в пояснительный документ. Министерство также предложило в дальнейшем согласовывать с Счетной палатой критерии и стандарты информации, представляемой в пояснительных записках.

