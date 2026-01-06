İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Hesablama Palatası: Naxçıvanın 2026-cı il büdcəsi ilə bağlı izahatda analitik boşluqlar var

    Maliyyə
    • 06 yanvar, 2026
    • 16:44
    Hesablama Palatası: Naxçıvanın 2026-cı il büdcəsi ilə bağlı izahatda analitik boşluqlar var

    Hesablama Palatası Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2026-cı il üzrə büdcə layihəsinə dair təqdim edilmiş izahat sənədində bir sıra analitik boşluqlar aşkar edib.

    "Report" bu barədə Palataya istinadən xəbər verir.

    Auditor hesabatında qeyd olunub ki, izahatda büdcə siyasətinin əsas istiqamətləri, gəlir və xərclərin formalaşdırılmasının iqtisadi əsasları kifayət qədər ətraflı açıqlanmayıb. Sənəddə növbəti il üzrə makroiqtisadi göstəricilər, büdcə gəlirlərinin mənbələri və onların dinamikası, eləcə də sosial yönümlü xərclərin payı və prioritet istiqamətlər üzrə dəyişikliklər konkret iqtisadi və analitik əsaslandırma ilə təqdim edilməyib.

    Hesablama Palatası hesab edir ki, izahatda büdcə siyasətinin iqtisadi və sosial təsirlərinə dair analitik təhlilin və izahlı müqayisələrin verilməsi zəruridir. Bu cür yanaşma büdcə göstəricilərinin daha dolğun qiymətləndirilməsinə və gələcək büdcə planlaşdırılmasının keyfiyyətinin artırılmasına xidmət edə bilər.

    Naxçıvanın Maliyyə Nazirliyi Palatanın tövsiyələrini nəzərə alaraq izahat sənədində müəyyən təkmilləşdirmə aparıb. Nazirlik gələcək dövrlərdə izahat sənədlərində təqdim ediləcək məlumatların meyar və standartlarının Palata ilə birgə razılaşdırılmasını təklif edib.

    Hesabatda bu yanaşmanın müsbət addım olduğu vurğulansa da, izahat sənədinin daha da təkmilləşdirilməsinə ehtiyacın qaldığı qeyd olunub.

    Hesablama Palatası Naxçıvan büdcə
    Счетная палата выявила аналитические пробелы в проекте бюджета Нахчывана на 2026 год

    Son xəbərlər

    17:31

    ASCO-nun təminatsız bank kreditlərinin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    17:30

    Ötən il Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 69 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    17:29

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar dekabrda 37 % azalıb

    İKT
    17:25

    Hesablama Palatası: Naxçıvan üzrə gömrük daxilolmaları ehtiyatla proqnozlaşdırılıb

    Maliyyə
    17:24

    Prezident İlham Əliyevin sülh gündəliyi: Regional əməkdaşlıq və etimadın gücləndirilməsi - ŞƏRH

    Analitika
    17:24

    Gürcüstanın valyuta ehtiyatları 6 milyard dolları keçib

    Biznes
    17:23

    Aİ Rodriqesi legitim lider kimi tanımır, lakin onunla qarşılıqlı əlaqəyə hazırdır

    Digər ölkələr
    17:11

    Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 48 %-ə yaxın artıb

    İKT
    17:10

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin sözçüsü dəyişib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti