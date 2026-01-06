Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджанском инвестиционном холдинге сменился пресс-секретарь

    Финансы
    • 06 января, 2026
    • 17:33
    В Азербайджанском инвестиционном холдинге сменился пресс-секретарь

    В Азербайджанском инвестиционном холдинге сменился пресс-секретарь.

    Как сообщает Report, на должность руководителя отдела по связям с общественностью холдинга назначена Лейла Сараби.

    На этой должности она сменит Орхана Джалилова.

    Отметим, что ранее Л.Сараби работала в Службе восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

    Лейла Сараби пресс-секретарь назначение Азербайджанский инвестхолдинг
    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin sözçüsü dəyişib

    Последние новости

    17:54

    Валютные резервы Грузии превысили $6 млрд

    Бизнес
    17:52

    Объявлена сумма необеспеченных банковских кредитов ASCO

    Финансы
    17:52

    В Азербайджане увеличилось число информресурсов с уязвимостями в системе безопасности

    ИКТ
    17:45

    Счетная палата оценила прогноз таможенных сборов в Нахчыване в 2026 году как осторожный

    Финансы
    17:38

    Число пострадавших из-за землетрясения в Японии возросло до девяти - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:36

    В частных школах YÜCE в Анкаре январь посвящен Азербайджану

    Внешняя политика
    17:33

    В Азербайджанском инвестиционном холдинге сменился пресс-секретарь

    Финансы
    17:31

    Турецкий генерал: Совместные учения стран ОТГ станут сигналом единства перед угрозами

    Армия
    17:25

    ЦБА назначил временного администратора "Atasığorta"

    Финансы
    Лента новостей