В Азербайджанском инвестиционном холдинге сменился пресс-секретарь
- 06 января, 2026
- 17:33
В Азербайджанском инвестиционном холдинге сменился пресс-секретарь.
Как сообщает Report, на должность руководителя отдела по связям с общественностью холдинга назначена Лейла Сараби.
На этой должности она сменит Орхана Джалилова.
Отметим, что ранее Л.Сараби работала в Службе восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.
