В Азербайджанском инвестиционном холдинге сменился пресс-секретарь.

Как сообщает Report, на должность руководителя отдела по связям с общественностью холдинга назначена Лейла Сараби.

На этой должности она сменит Орхана Джалилова.

Отметим, что ранее Л.Сараби работала в Службе восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.