    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin sözçüsü dəyişib

    Maliyyə
    • 06 yanvar, 2026
    • 17:10
    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin sözçüsü dəyişib

    Azərbaycan İnvestisiya Holdinqində (AİH) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyinat olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu vəzifə Leyla Sarabiyə həvalə edilib.

    O, bundan əvvəl Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətində çalışıb və yeni vəzifəsində Orxan Cəlilovu əvəz edib.

    AİH Prezident İlham Əliyevin 7 avqust 2020-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılıb, onun idarəetməsinə verilmiş dövlət şirkətlərinin və müəssisələrinin, dövlət payı olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin vahid prinsiplər əsasında idarə edilməsi, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən həyata keçirdikləri investisiya proqramlarının şəffaflığının və iqtisadi səmərəsinin yüksəldilməsi, onların rəqabət qabiliyyətinin təmin olunması, maliyyə sağlamlığının və dayanıqlılığının yaxşılaşdırılması sahəsində fəaliyyət göstərən publik hüquqi şəxsdir.

