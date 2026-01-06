ЕС не признает Родригес легитимным лидером Венесуэлы, но готов с ней взаимодействовать

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 16:52
    Евросоюз намерен поддерживать контакты с новыми властями Венесуэлы, а именно с исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес, которая была приведена к присяге накануне.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе сказала официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер.

    При этом она подчеркнула, что Евросоюз не считает Родригес, так же как и Николаса Мадуро демократически избранным и легитимным руководителем страны.

    "Тем не менее мы будем вести целенаправленный диалог с венесуэльскими властями, чтобы защищать свои интересы и отстаивать наши принципы", - заявила Хиппер.

    Она также отметила, что нынешние власти Венесуэлы получили мандат в результате "избирательного процесса без учета воли народа к демократическим переменам". В связи с этим будущее страны должно строиться на основе инклюзивного диалога, ведущего к демократическому переходу, с участием оппозиции.

    Представитель ЕС не стала комментировать противоречие с позицией США, которые заявили о готовности сотрудничать с Делси Родригес, а также не уточнила, как это может повлиять на отношения между Брюсселем и Вашингтоном по венесуэльскому вопросу.

    Говоря о возможном пересмотре санкций в отношении Родригес (находится под санкциями ЕС с 2018 года - ред.), Анита Хиппер подчеркнула, что такое решение будет приниматься совместно всеми странами-членами Евросоюза.

    Анита Хиппер Делси Родригес Евросоюз Брюссель
    Aİ Rodriqesi legitim lider kimi tanımır, lakin onunla qarşılıqlı əlaqəyə hazırdır

